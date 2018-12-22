Erkeklerde en çok görülen kanser türlerinin başında prostat yer alıyor. Türkiye'de her 12 erkekten birine, prostat kanseri teşhisi konuluyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Duman, erkeklerin korkulu rüyası olan hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
HASTALIK SİNYALİ
Erkeklerde idrar kesesi çıkımında bulunan üreme için gerekli bir bez olan prostat, genetik yatkınlık varsa 45-50 yaşından sonra büyümeye başlayabiliyor. Bu durum iyi huylu büyüme ve prostat kanseri gelişimi şeklinde karşımıza çıkabiliyor. İyi huylu büyümede sık idrar, kesik işeme, idrarı tam boşaltamama, idrar tazziyinde azalma, gece idrara kalkma ve ani sıkışma şikayetleri görülebiliyor. Geç kalmış vakaların böbrekleri etkilenebiliyor, taş ve enfeksiyonlara neden olabiliyor. Prostat kanseri de erken safhada hiç belirti vermeyebiliyor. İleriki evrelerinde kemik ağrısı, ayaklarda şişme ve karın ağrısı şikayetleri görülebiliyor.
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