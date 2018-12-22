en çok görülen kanser türlerinin başındayer alıyor.Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesierkeklerin korkulu rüyası olan hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:Erkeklerde idrar kesesi çıkımında bulunan üreme için gerekli bir bez olan prostat, genetik yatkınlık varsabaşlayabiliyor.İyi huylu büyümede sık idrar, kesik işeme, idrarı tam boşaltamama, idrar tazziyinde azalma, gece idrara kalkma ve ani sıkışma şikayetleri görülebiliyor.Prostat kanseri de erken safhada hiç belirti vermeyebiliyor.