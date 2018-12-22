Eski 'Victoria's Secret' meleği Miranda Kerr'in incelik sırrı ortaya çıktı. 2 çocuk annesi 35 yaşındaki mankenin, Hindistan cevizi yağı tüketerek formda kaldığı açıklandı. Potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve fosfor gibi önemli mineraller içeren Hindisten cevizi yağı, metabolizmayı çalıştırıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
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