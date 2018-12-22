Sağlıksız beslenme, cildi yaşlandırıyor. Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut, cildimizi koruyan 5 besini açıklıyor:
BALIK: Yağlı balıklar (somon, uskumru ringa balığı gibi), omega-3 yağ asitleri sayesinde cildi güzelleştiriyor. Omega- 3 yağ asitleri cildin nemli olmasını sağlıyor.
AVOKADO: C vitaminiyle kolajen yapımına yardımcı oluyor. Cildin güzel görünmesinde rol oynuyor.
CEVİZ: Demir, E vitamini, C vitamini ve selenyum içeren ceviz, cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor.
TATLI PATATES: Antioksidanlar sayesinde cildi güneş ışıklarına ve güneş yanıklarına karşı koruyor.
BROKOLİ: Cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları önlüyor.
BALIK: Yağlı balıklar (somon, uskumru ringa balığı gibi), omega-3 yağ asitleri sayesinde cildi güzelleştiriyor. Omega- 3 yağ asitleri cildin nemli olmasını sağlıyor.
AVOKADO: C vitaminiyle kolajen yapımına yardımcı oluyor. Cildin güzel görünmesinde rol oynuyor.
CEVİZ: Demir, E vitamini, C vitamini ve selenyum içeren ceviz, cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor.
TATLI PATATES: Antioksidanlar sayesinde cildi güneş ışıklarına ve güneş yanıklarına karşı koruyor.
BROKOLİ: Cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları önlüyor.
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