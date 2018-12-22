



Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, menopoz sonrası her 4 kadından, 60 yaş üstü her 8 erkekten birinde görülüyor. Osteoporoz, kemik kitlesinde azalma ve kırıkla kendini gösteriyor. Hastalık, kemiklerde kırık oluşuncaya kadar ağrıya neden olmadığı için sinsi bir şekilde ilerliyor. Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, osteoporoza karşı uyarıyor: