Bugünkü
Takvim

Aşırı içmek ni tetikliyor

, sinsi bir şekilde ilerliyor. Prof. Dr. uyarıyor: Günde 3 fincandan fazla içmek osteoporozu tetikliyor.



Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, menopoz sonrası her 4 kadından, 60 yaş üstü her 8 erkekten birinde görülüyor. Osteoporoz, kemik kitlesinde azalma ve kırıkla kendini gösteriyor. Hastalık, kemiklerde kırık oluşuncaya kadar ağrıya neden olmadığı için sinsi bir şekilde ilerliyor. Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, osteoporoza karşı uyarıyor:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAşırı kahve içmek kemik erimesini tetikliyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar