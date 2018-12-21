Cuma mesajları! Her hafta cuma günü öğle vakti cuma namazı kılınır. Cuma günü birbirlerinin cumasını kutlamak isteyenler için resimli cuma mesajlarını derledik. İşte 21 Aralık'a özel Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.

* Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an* ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

* Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş' Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin

* Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin