Lüks alışveriş

Fransız lüks ürünler grubu Louis Vuitton LVMH, New York'taki ünlü '21' Club'ın ve tüm dünyada üst segmente hitap eden resort'ların sahibi Belmond'u 2.6 milyar dolara satın almak için anlaştı. Söz konusu satın alma LVMH'nin geçen yıl 7 milyar doların üzerinde bir fiyata Christian Dior'u satın almasının ardından gerçekleştirdiği en büyük anlaşma. LVMH, moda endüstrisinin bel kemiği olan Çinli tüketici talebinin düşüşe geçmesinden endişe duyduğundan hizmet sektörüne yöneliyor. Bu satın alma Fransız grubunun lüks otelcilik işindeki faaliyetlerini büyütecek. LVMH sektördeki faaliyetlerini yönetmek amacıyla 2010 yılında bir otel işletme grubu oluşturdu; bu birim Fransız Alpleri'ndeki Courchevel kayak merkezinde Cheval Blanc adı altında işletmelere sahip. LVMH'nin Bulgari mücevherat markası da 6 otel içeriyor. Marka Moskova, Paris ve Tokyo'da da gelecek 4 yılda oteller açmayı planlıyor. Orient-Express Hotels olarak bilinen Belmond ise, St. Petersburg'tan Karayipler'e tüm dünyada 30'u aşkın üst segment otele sahip ya da hissedar.
- Yaşam
- 19.12.2018
- Gazete
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