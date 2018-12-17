Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.12.2018 15:13
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 15:20

'de bu hafta! 20 Aralık 2018 aktüel kampanyalı ürünler listesi! Teknoloji, züccaciye, gıda ürünleri...

20 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Teknoloji ürünlerinin ön planda olduğu yeni katalogda, oyun klavyesi, oyuncu kulaklığı, oyuncu mouse'u ile züccaciye, 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap, yılbaşı süsleri ve birçok ürün yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte A101 20 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

A101'de bu hafa satışa çıkacka ürünler belli oldu. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in müşterilerine sunduğu indirim kampanyasında birçok ürün bulunuyor. Perşembe ürünlerinin dikkat çektiği teknoloji ürünleri 20 Aralık kataloğunda da bulunuyor. İşte A101 20 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 ARALIK 2018)

Android işletim sistemine sahip, 8MP arka 5MP ön kameralı, 16GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 1099 TL. Sunny güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Elton Uydu Alıcılı Led TV 999 TL. Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1499 TL.

A101 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriA101'de bu hafta! 20 Aralık 2018 aktüel kampanyalı ürünler listesi! Teknoloji, züccaciye, gıda ürünleri...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar