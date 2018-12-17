A101'de bu hafa satışa çıkacka ürünler belli oldu. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in müşterilerine sunduğu indirim kampanyasında birçok ürün bulunuyor. Perşembe ürünlerinin dikkat çektiği teknoloji ürünleri 20 Aralık kataloğunda da bulunuyor. İşte A101 20 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 ARALIK 2018)
Android işletim sistemine sahip, 8MP arka 5MP ön kameralı, 16GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 1099 TL. Sunny güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Elton Uydu Alıcılı Led TV 999 TL. Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1499 TL.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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