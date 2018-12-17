A101 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu! A102'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
A101 aktüel ürünler listesi merak ediliyordu. 20 Aralık'ta satışa çıkaracağı kampanyalı ürünleri yayınlayan A101'in yayınladığı katalogda en dikkat çeken ürünler arasında yine teknoloji ürünleri yer alıyor. Buna göre, Samsung Galaxy J5 Core cep telefonu 1.099 TL, ELTON 32" uydu alıcılı LED TV 999 TL, HI-LEVEL 47" uydu alıcılı full HD LED TV 1.499 TL'den satılacak. İşte A101 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 14:56:32 Güncelleme: 15:01:32
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