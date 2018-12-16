Olay Sakarya'nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belinde bulundurduğu silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Oradan geçen 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşındaki oğlu Burhan S'nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş açtı.