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  • 17.12.2018 07:41
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 07:44

'da yakalanan cinayet şüphelisi gazetecileri tehdit etti

Hendek'te bir kahvehane önünde baba ve oğluna kurşun yağdıran , saldırıdan sonra ailesini de yanına alarak şehirden kaçtı. Polis ekiplerinin uzun takibi sonunda 3 saat sonra Bursa'da yakalanan zanlı, Bursa'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya'ya gönderildi. Zanlı Usta bu sırada kendisine soru yönelten gazetecileri de tehdit etti.

Cinayet şüphelisinden 'Neden yaptın?' sorusuna şok yanıt

Olay Sakarya'nın Hendek ilçesi Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belinde bulundurduğu silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Oradan geçen 43 yaşındaki Kadir S. ile 17 yaşındaki oğlu Burhan S'nin tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı doğrultarak 5 el ateş açtı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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