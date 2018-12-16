Plastik cerrahi

Mardin'de yurtta kalan otizmli Mehmet Ekinci (14) dün rahatsızlandı. Bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde mide ve bağırsaklarında kitle olduğu anlaşıldı. Ameliyata alındı. Doktorlar şoka uğradı. Ekinci'nin midesinden plastik çay kaşığı, eldiven, poşet ve kablodan oluşan 2 kiloluk kitle çıktı. Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, "Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ama böylesini ilk kez görüyorum" dedi.