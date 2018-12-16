Çifte bela!

Kayıp olarak aranan genç cinayete kurban gitti. Olay Antalya'da meydana geldi. 30 yaşındaki İsa İley (30), 8 gün önce ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İley'in otomobilinin Denizli yönüne gittiğini belirledi. Aracı kullanan F.Ö. ile eşi C.Ö.'yü gözaltına aldı. Çiftin, eğlenmek için evlerine götürdükleri İley'i birlikte alkol aldıktan sonra boğdukları, parasını ve otomobilini gasp ettikleri belirlendi. Genç adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. F.Ö.'nün gazinoda çalıştığı kaydedildi. Şüpheli çiftin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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