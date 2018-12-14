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Hastalıklara kış kış

Hastalıklara kış kış
Kış aylarında grip ve nezle gibi hastalıklar artıyor. Diyetisyen Nursena Kaya, " korunmak için dengeli beslenin. Haftada 2 gün kuru ler, günde 2 su bardağı ve gibi probiyotik besinler tüketin. Günde en az 5 porsiyon meyve- sebze yiyin. Haftada 2 gün balık tüketmeyi ihmal etmeyin" diyor.
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