Hastalıklara kış kış

Kış aylarında grip ve nezle gibi hastalıklar artıyor. Diyetisyen Nursena Kaya, "Hastalıklardan korunmak için dengeli beslenin. Haftada 2 gün kuru baklagiller, günde 2 su bardağı yoğurt ve kefir gibi probiyotik besinler tüketin. Günde en az 5 porsiyon meyve- sebze yiyin. Haftada 2 gün balık tüketmeyi ihmal etmeyin" diyor.
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