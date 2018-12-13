Sherlock Fatma!

Ünlü dedektif Sherlock Holmes gibi iz süren anne boy tespiti yaptırıp yeniden yargılama istedi. Adana'da bir bankada güvenlik görevlisi olan Ekrem Biçer, öldürüldü. Cihangir Ersoy ve İshak Abat müebbet hapis cezası aldı. Ersoy'un annesi Fatma Ersoy (60), oğlunun suçsuz olduğunu iddia edip, dedektif gibi çalışmaya başladı. Oğlu ile soyguncuların boy farkını çıkardı. Kadın,"Adalet istiyorum" diye konuştu.
SHERLOCK HOLMES KİMDİR?
Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan Britanyalı hayali dedektif kahraman, polisiye edebiyatının önemli ilk kişiliklerinden biridir. Gazetelerde basılmış, ve polisiyenin halk arasında yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur.
SHERLOCK HOLMES KİMDİR?
Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan Britanyalı hayali dedektif kahraman, polisiye edebiyatının önemli ilk kişiliklerinden biridir. Gazetelerde basılmış, ve polisiyenin halk arasında yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur.
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