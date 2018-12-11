Vitamin deposu kış meyvelerinden nar, şifa dağıtıyor.
Küçük büyük herkesin sevdiği bu meyve, içerdiği antioksidan ile hastalıklara savaş açıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16'sını karşıladığını vurguluyor. "Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir" bilgisini veriyor.
SUYUNU DA iÇiN!
Her kış yataklara düşüren gripten korunmak için nar suyu tüketilmesini öneren Prof.
Dr. İnanç, "Son yıllarda, gribe karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etti.
Narda bulunan antioksidanların, grip virüsünün kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gözlenmiştir. Sonuç olarak, kış aylarında da yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, gripten korunmak ve grip olunduğunda nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini dikkate almamız gerekmektedir" diyor.
Küçük büyük herkesin sevdiği bu meyve, içerdiği antioksidan ile hastalıklara savaş açıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16'sını karşıladığını vurguluyor. "Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir" bilgisini veriyor.
SUYUNU DA iÇiN!
Her kış yataklara düşüren gripten korunmak için nar suyu tüketilmesini öneren Prof.
Dr. İnanç, "Son yıllarda, gribe karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etti.
Narda bulunan antioksidanların, grip virüsünün kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gözlenmiştir. Sonuç olarak, kış aylarında da yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, gripten korunmak ve grip olunduğunda nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini dikkate almamız gerekmektedir" diyor.
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