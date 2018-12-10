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Kansersavar

Kansersavar kahve
kültüründe, çaydan sonra en çok tüketilen içecek olan Türk kahvesi, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, son dönemde toplumda Türk si tüketiminin arttığını belirtiyor. Kahvenin metobolizmayı hızlandırma ve kansere karşı koruyucu özelliği olduğunu vurguluyor. "Günde 3-4 fincana kadar rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ama filtre kahve, çay gibi içeceklerle tüketiyorsanız, bunun dozajına dikkat etmek gerekir" uyarısında bulunuyor.
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