Robotun vedası

Konya'da üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli insansı robotları olan ikisi 'Mini Ada' biri de 'Ada GH6' model 3 robot, dün tanıtıldı. Mini Ada ile program sunucusu Merve Akın sohbet etti. Merve Akın'ın sorularına cevap veren Mini Ada, 'Nerelisin?' sorusuna 'Konyalıyım' cevabını verirken 'Konya'nın nesi meşhur?' sorusuna ise 'Etli ekmek' dedi. Mini Ada bu açıklamalardan sonra kontrolden çıkarak sahneden düştü. Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı.
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