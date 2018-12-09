Çukurova Belediyesi'ndeki çift infazın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Adana'da zabıta memuru Ali Altuğ (51) önceki gün Çukurova Belediyesini basarak, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı öldürdü.
İddiaya göre bir yıl önce, belediyede zabıta olmak isteyen S.Y. ve H.K. ile memur olmak isteyen M., Ahmet Altuğ ve komiser Habil Aykan ile tanıştı. Altuğ ve Aykan, parayı aldı. Ancak ikili sözlerini tutmadı. Altuğ, sürgün edildi. Öfkeli adam bunun üzerine belediye binasını bastı, dehşet saçtı. Katil zanlısı tutuklandı. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan ize gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Habib Aykan
Cenazede Aydoğdu ve Aykan'ın mesai Cengiz Aydoğdu Habil Aykan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
MURAT KARAMAN - ZİYA RAMOĞLU
İddiaya göre bir yıl önce, belediyede zabıta olmak isteyen S.Y. ve H.K. ile memur olmak isteyen M., Ahmet Altuğ ve komiser Habil Aykan ile tanıştı. Altuğ ve Aykan, parayı aldı. Ancak ikili sözlerini tutmadı. Altuğ, sürgün edildi. Öfkeli adam bunun üzerine belediye binasını bastı, dehşet saçtı. Katil zanlısı tutuklandı. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan ize gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Habib Aykan
Cenazede Aydoğdu ve Aykan'ın mesai Cengiz Aydoğdu Habil Aykan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
MURAT KARAMAN - ZİYA RAMOĞLU
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