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'ndeki çift infazın ayrıntıları ortaya çıktı

’da zabıta memuru, iki amirini kurşunladı. Katliamı, rüşvet iddiasıyla sürgün edildiği için yaptığı ortaya çıktı...

Sürgun
Çukurova Belediyesi'ndeki çift infazın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. 'da zabıta memuru Ali Altuğ (51) önceki gün ni basarak, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı öldürdü.



İddiaya göre bir yıl önce, belediyede zabıta olmak isteyen S.Y. ve H.K. ile memur olmak isteyen M., Ahmet Altuğ ve komiser Habil Aykan ile tanıştı. Altuğ ve Aykan, parayı aldı. Ancak ikili sözlerini tutmadı. Altuğ, sürgün edildi. Öfkeli adam bunun üzerine belediye binasını bastı, dehşet saçtı. Katil zanlısı tutuklandı. Zabıta Müdürü ile Zabıta Komiseri ize gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Habib Aykan



Cenazede Aydoğdu ve Aykan'ın mesai Cengiz Aydoğdu Habil Aykan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

MURAT KARAMAN - ZİYA RAMOĞLU
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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