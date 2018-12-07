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Sel yıktı geçti
KKTC'de 2 gündür etkili olan yağış sırasında büyük bir facia yaşandı. Lefkoşa-Girne yolunun Ciklos mevkisinde seyir halindeyken e kapılarak Doğanköy Deresi'ne uçan araçta bulunan Gaye Soyutok (18), Ahmet Kılıç (23), Günay Kandaz (18) ile nişanlısı Tolga Bekçi (21) can verdi. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi. Selin en çok etkili olduğu Girne İlçesi'nde evde mahsur kalanların olduğunu söyledi. Mersin'de de sağanak yağış korkuttu. Kent merkezi ile Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla'da metrekareye 200 kg yağış düştü.



Günay Kandaz - Gaye Soyutok



Tolga Bekçi
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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