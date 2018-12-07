Sel yıktı geçti

KKTC'de 2 gündür etkili olan yağış sırasında büyük bir facia yaşandı. Lefkoşa-Girne yolunun Ciklos mevkisinde seyir halindeyken sele kapılarak Doğanköy Deresi'ne uçan araçta bulunan Gaye Soyutok (18), Ahmet Kılıç (23), Günay Kandaz (18) ile nişanlısı Tolga Bekçi (21) can verdi. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi. Selin en çok etkili olduğu Girne İlçesi'nde evde mahsur kalanların olduğunu söyledi. Mersin'de de sağanak yağış korkuttu. Kent merkezi ile Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla'da metrekareye 200 kg yağış düştü.
Günay Kandaz - Gaye Soyutok
Tolga Bekçi
Günay Kandaz - Gaye Soyutok
Tolga Bekçi
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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