Game of fidye!

Zeytinburnu'da Suriyeli Gozal A. ile Zekare S. evlilik hazırlığı yapıyordu. Kadın, eski sevgilisi Mousa Haj M. (27) ile birlikte bir plan yaptı. Nişanlısını ve kendisini kaçırttı. Fidyeciler Zekare S.'den 50 bin dolar istedi. Genç polisi gitti. Gozal A. kurtarıldı. Mohammad A., Ahmed O. ve Ali Dabbah A. gözaltına alındı. Fidye oyunu bozuldu.