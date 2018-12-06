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Yolun sonu!

’da TIR şoförleri, ‘yol verme’ yüzünden kavga etti. Biri, diğerini katletti. Kaçarken aracın altında kalarak can verdi...

Yolun sonu!
Trafik kavgası çifte ölümle sona erdi. Olay dün 'da meydana geldi. TIR sürücüleri Behçet Birkaç (26) ile Halil Kocabaş (32) arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi, taraflar kavga etmeye başladı. Birkaç, Kocabaş'ı başına çekiçle vurarak öldürdü. Ardından da kaçmak istedi. Ancak D.K., TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Otoyoldan geçen sürücüler, polisi aradı. Cesetler otopsi için morga kaldırırken, TIR sürücüsü D.K. gözaltına alındı.



Elini kana bulayan Behçet Birkaç, kaçarken TIR'ın altında kaldı.



Murat KARAMAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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