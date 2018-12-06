Büyük baba!

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'den (77) en baba haber geldi! Nadir'in 2005'te evlendiği ikinci eşi Nur Nadir'in (34) 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu dünyaya getireceği öğrenildi. Asil Nadir'in çevresi, Nur Nadir'in tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını belirtti. Nadir'in Ayşegül Tecimer'le ilk evliliğinden Birol (42) ve Serhan (53) adlarında iki oğlu bulunuyor.
İngiltere'de 2010 yılında batan şirketleri nedeniyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Asil Nadir, 2 yıl önce Türkiye'ye iade edilmişti.1 gün cezaevinde kaldıktan sonra KKTC'ye gitmişti.
İngiltere'de 2010 yılında batan şirketleri nedeniyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Asil Nadir, 2 yıl önce Türkiye'ye iade edilmişti.1 gün cezaevinde kaldıktan sonra KKTC'ye gitmişti.
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