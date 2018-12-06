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Büyük baba!

Büyük baba!
1980'li yıllarda 'nin en zenginleri arasında yer alan Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'den (77) en baba haber geldi! Nadir'in 2005'te evlendiği ikinci eşi Nur Nadir'in (34) 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu dünyaya getireceği öğrenildi. 'in çevresi, 'in tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını belirtti. Nadir'in Ayşegül Tecimer'le ilk evliliğinden Birol (42) ve Serhan (53) adlarında iki oğlu bulunuyor.

İngiltere'de 2010 yılında batan şirketleri nedeniyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Asil Nadir, 2 yıl önce 'ye iade edilmişti.1 gün cezaevinde kaldıktan sonra 'ye gitmişti.
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