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Prostata iki fincan

Prostata iki fincan kahve
Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Turgut Alp, ailesinde prostat i olanların 45, olmayanların ise 50 yaşından sonra gerekli tahlil ve kontrolleri yaptırmasını öneriyor. Annesi meme kanseri olan erkekleri uyarıyor. "Ailesinde prostat kanseri öyküsü varsa bu kişinin kansere yakalanma riski 10 kat artıyor. Annesinde meme veya yumurtalık kanseri olan kişilerin de prostat kanseri olma ihtimalleri daha yüksek" bilgisini veriyor.

RİSKİ AZALTIR...
Bu hastalığın tedavi yöntemlerine de değinen Dr. Alp, sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. Avrupa ve ABD'de yapılmış araştırma hakkında bilgi veriyor. "Yapılan çalışmalar, nin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığını gösteriyor. Türk ve İtalyan tarzı kahveler ideal, günde 2 fincan içilmesini öneriyoruz" diyor.
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