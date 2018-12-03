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  • 03.12.2018 09:27

Dünya Günü ve mesajları (2018)

Bugün Dünya Engellile Günü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinlikler düzenleniyor. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri derledik. İşte ile ilgili sözler...

3 Aralık Dünya Günü Engelliler Günü sözleri

Dünya Engelliler Günü'ne özel çeşitli etkinliklerle düzenliyor. Engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları derledik. İşte 3 Aralık 1992 tarihinden bu yana dünya genelinde kutlanan Engelliler Günü'ne özel en güzel mesajlar ve sözler...

3 ARALK DÜNYA

- En büyük engel sevgisizliktir.

- Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

- Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

- Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

- Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

- Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

- Engel değil destek olun.

- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

- Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

- Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.

- Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

- En büyük engel, engellenmektir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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