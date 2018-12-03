3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel çeşitli etkinliklerle düzenliyor. Engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları derledik. İşte 3 Aralık 1992 tarihinden bu yana dünya genelinde kutlanan Engelliler Günü'ne özel en güzel mesajlar ve sözler...

3 ARALK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

- En büyük engel sevgisizliktir.

- Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

- Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.

-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

- Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

- Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

- Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

- Engel değil destek olun.

- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

- Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.

- Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.

- Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

- En büyük engel, engellenmektir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.

- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.