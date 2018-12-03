3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel çeşitli etkinliklerle düzenliyor. Engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları derledik. İşte 3 Aralık 1992 tarihinden bu yana dünya genelinde kutlanan Engelliler Günü'ne özel en güzel mesajlar ve sözler...
3 ARALK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ
- En büyük engel sevgisizliktir.
- Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.
- Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.
-Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.
- Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.
- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
- Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.
- Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.
- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
- Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.
- Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
- Engel değil destek olun.
- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.
- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.
- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.
- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.
- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.
- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.
- Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.
- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.
- Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.
- Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.
- En büyük engel, engellenmektir.
- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.
- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.
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