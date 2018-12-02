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Aşk için enginar
Karaciğer dostu enginar, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, çinko, demir, potasyum içeriyor. Lif açısından oldukça zengin bir besin olan , kolesterolü düşürüyor. Mideyi güçlendiriyor. Kolon inden koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etki gösteren enginar, çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterolü düşürür.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Karaciğeri korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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