Aşk için enginar

Karaciğer dostu enginar, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, çinko, demir, potasyum içeriyor. Lif açısından oldukça zengin bir besin olan enginar, kolesterolü düşürüyor. Mideyi güçlendiriyor. Kolon kanserinden koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etki gösteren enginar, çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
● Kötü kolesterolü düşürür.
● Sindirim sistemini çalıştırır.
● Hazımsızlığı bitirir.
● Kansızlığa iyi gelir.
● Karaciğeri korur.
● Bağışıklığı güçlendirir.
● Kemikleri besler.
● Hafızayı güçlendirir.
● Hücreleri yeniler.
● Tansiyonu düşürür.
● Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
● Kötü kolesterolü düşürür.
● Sindirim sistemini çalıştırır.
● Hazımsızlığı bitirir.
● Kansızlığa iyi gelir.
● Karaciğeri korur.
● Bağışıklığı güçlendirir.
● Kemikleri besler.
● Hafızayı güçlendirir.
● Hücreleri yeniler.
● Tansiyonu düşürür.
● Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
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