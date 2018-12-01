Yalova'da dün sabaha karşı 05.36'da, AFAD verilerine göre, yerin 7 kilometre altında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çınarcık merkezli olan ve Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depreme uykuda yakalanan Yalovalılar ise 1999'daki korkuyu yeniden yaşadı. Yalova Valisi Muammer Erol, depremde can veya mal kaybının olmadığını belirtirken, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt'ta ilçede herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "İstanbul'la ilgisi yok... Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Bu bölgede 6.3- 6.4'lük bir deprem olacak" dedi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise şöyle konuştu: 4-4.5 şiddetindeki depremler bu fay hattında olası depremler. Marmara Depremi'nin öncüsü deme şansımız yok. Marmara'da her an 7-7.2 büyüklüğünde olabilir...
ALASKA DA 7 İLE SALLANDI
ABD'nin Alaska eyaletinde de dün 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonucu bölgede tsunami alarmı verildi.
ALASKA DA 7 İLE SALLANDI
ABD'nin Alaska eyaletinde de dün 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonucu bölgede tsunami alarmı verildi.
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