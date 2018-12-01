Biz Size Döneriz filmi, Hadi ipucu sorusu olarak paylaşıldı. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "'Biz Size Döneriz' filminin başrol oyuncularının filmde hangi karakteri canlandırdığını biliyor musun?" denildi. Peki, Biz Size Döneriz filminin başrol oyuncuları hangi karakteri canlandırıyor? İşte 1 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 ARALIK 2018)

Soru: Biz Size Döneriz filminin başrol oyuncuları hangi karakteri canlandırıyor?

Cevap: HANDE SORAL: LALE - ÇAĞLAR ERTUĞRUL: AKIN

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.