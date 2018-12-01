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  • 01.12.2018 16:49

1 Aralık: filminin başrol oyuncuları hangi karakteri canlandırıyor? sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 40 bin TL ödül ile takipçilerininkarşısına çıkacak olan Hadi'nin ipucu sorusu bir filmden geliyor. 2017 yılında vizyona giren filminin başrol oyuncularının filmde hangi karakteri canlandırdığı ipucu sorusunda yer aldı. İşte 1 Aralık sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

filmi, ipucu sorusu olarak paylaşıldı. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "'Biz Size Döneriz' filminin başrol oyuncularının filmde hangi karakteri canlandırdığını biliyor musun?" denildi. Peki, nin başrol oyuncuları hangi karakteri canlandırıyor? İşte 1 Aralık sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 ARALIK 2018)

Soru: Biz Size Döneriz filminin başrol oyuncuları hangi karakteri canlandırıyor?

Cevap: HANDE SORAL: LALE - ÇAĞLAR ERTUĞRUL: AKIN

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

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