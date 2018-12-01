Beşibiryerde

İstanbul'da yaşayan Sibel ve Kerem Ödemiş çifti, 3 yıl önce evlendi. Bir süre önce bebek haberiyle mutluluğu yaşayan Ödemiş ailesi, beşizleri olacağını öğrendiklerinde ise şok geçirdi! Türkiye'nin yeni beşiz bebekleri, 29 haftalık dünyaya geldi. Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül ismi verilen beşizlerin prematüre doğdukları için 1 ay kuvözde kalacağı belirtildi. Anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Ödemiş çifti ise "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu. Cumhurbaşkanımız '3 çocuk' diyordu, bizim 5 oldu" dedi.