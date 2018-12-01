Aybüke Pusat'ın film gibi hayatı...

Atv'de yayınlanan 'Şahin Tepesi' adlı dizide 'Verda'yı canlandıran Aybüke Pusat'la bir araya geldik. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Pusat, yaşadığı sakatlık sebebiyle baleyi bırakmak zorunda kalmış.

2014'te Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Pusat; 'Medcezir' ve 'Söz' dizilerinin ardından şimdi 'Şahin Tepesi'nde oynuyor.

Pusat'la diziyi, rolünü, hedeflerini konuştuk.

- 'Verda' nasıl biri?

Özgüvenli, başarılı, hayata karşı dik durmaya kendini adamış genç bir kız. Çok genç yaşta babasının ölümüyle ve para sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış. Yaşadıkları onu küçük yaşta olgunlaştırmış.

- Senaryoyu ilk okuduğunuzda neler hissettiniz?

Olay örgüsü beni hemen içine aldı, hikaye su gibi aktı. Çok heyecanlandım. Oyuncuları da öğrenince heyecanım 20 ile çarpıldı. Böyle bir işin içinde var olabilmek büyük başarı. Setteki ilk gün şaşkınlık içindeydim. Çok hazır olduğumu düşünüyordum karaktere ve işin dünyasına ama tam anlamıyla savruldum.

'Verda' ile beraber kat edecek çok yolum olduğunu gördüm.