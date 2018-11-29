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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 22:21

Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 29 Kasım

Milli Piyango sonuçları açıklandı... Milli Piyango çekilişi , Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Kasım ayının son çekilişi olan 29 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Tam 2.500.000 TL...

Milli Piyango çekilişi , Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Kasım ayının son çekilişi olan 29 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 KASIM - MPİ

Milli Piyango 29 Kasım sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde:

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:

ANKARA-MERKEZ

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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