Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 29 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı... Milli Piyango çekilişi , Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Kasım ayının son çekilişi olan 29 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

Milli Piyango çekilişi , Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Kasım ayının son çekilişi olan 29 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu.



MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 KASIM - MPİ Milli Piyango 29 Kasım sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.



Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde: Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:



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