Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları 29 Kasım

Milli Piyango çekilişi , Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılıyor. Kasım ayının son çekilişi olan 29 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 KASIM - MPİ
Milli Piyango 29 Kasım sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.
Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde:
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:
ANKARA-MERKEZ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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