Bugünkü
Takvim

Afrodizyak vanilya
Kokusuyla bile mutlu eden vanilya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor.
etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Sinirleri rahatlatır.
Stres için koklanması tavsiye edilir.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır.
Ateş düşürücüdür.
Öksürüğü keser.
Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Mide bulantısını hafifletir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tatlı isteğini bastırır.
Sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.
Adet söktürücüdür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAfrodizyak vanilya
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar