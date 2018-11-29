Afrodizyak vanilya

Kokusuyla bile mutlu eden vanilya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor.
Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sinirleri rahatlatır.
Stres için koklanması tavsiye edilir.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır.
Ateş düşürücüdür.
Öksürüğü keser.
Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Mide bulantısını hafifletir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tatlı isteğini bastırır.
Sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.
Adet söktürücüdür.
Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırıyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sinirleri rahatlatır.
Stres için koklanması tavsiye edilir.
Hazmı kolaylaştırır ve bağırsaklar için de faydalıdır.
Ateş düşürücüdür.
Öksürüğü keser.
Astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Mide bulantısını hafifletir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tatlı isteğini bastırır.
Sinir sistemini uyarıcı etkisi ile mideyi uyarır.
Adet söktürücüdür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.