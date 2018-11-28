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Toplu dehşet

Toplu dehşet
Toplu taşıma aracında skandal yaşandı. Kadıköy-Pendik hattında çalışan dolmuş sürücüsü S.A. (39), dün araçta sigara içmeye başladı. Ardından bir aracı sıkıştırdı. Bunun üzerine kendisini uyaran yolcularla tartıştı. Yolculara hakaret eden şoför, bir kadını da tartakladı. Darp edilen T.P.Ö. (49) soluğu karakolda aldı. Dolmuş şoförü gözaltına alındı. Şüphelinin yaralama ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
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