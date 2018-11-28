Toplu dehşet

Toplu taşıma aracında skandal yaşandı. İstanbul Kadıköy-Pendik hattında çalışan dolmuş sürücüsü S.A. (39), dün araçta sigara içmeye başladı. Ardından bir aracı sıkıştırdı. Bunun üzerine kendisini uyaran yolcularla tartıştı. Yolculara hakaret eden şoför, bir kadını da tartakladı. Darp edilen T.P.Ö. (49) soluğu karakolda aldı. Dolmuş şoförü gözaltına alındı. Şüphelinin yaralama ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.