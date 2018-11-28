Yaşam süresinin uzaması hastalıklara davetiye çıkartıyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra görülen kemik erimesi hastalığı kadınları tehdit ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Yılmaz Sarıoğlu, kemik erimesinin her geçen gün ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini vurguluyor. Kemik erimesi tedavi edilmediğinde kemik dokusunda zayıflama, kırık, kamburluk ve boy kısalığına neden oluyor. Bu hastalıktan korunmada meyve sebze tüketimine dikkat çeken Dr. Sarıoğlu margarinden uzak durulmasını öneriyor. "Unlu ve şekerli gıdalardan kaçının. Bol taze sebze ve meyve tüketin. Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş rafine gıdalardan kaçının" uyarısında bulunuyor.
- Yaşam
- 28.11.2018
- Gazete
Margarin kemikleri eritir
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