OMEGA-3 deposu balık, aşk dağıtıyor! Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen cinsel isteksizlik, bu besinle tarihe karışıyor. Afrodizyak etki gösteren balık, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor.
Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Hafızayı güçlendirir.
Kalp krizi riskini önler.
Alzheimer'dan korur.
Kemikleri güçlendirir.
Zihin yorgunluğunu giderir.
Kanserle savaşır.
Kan şekerini düzenler.
Kilo vermeye yardım eder.
Tansiyonu düşürür.
Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Hafızayı güçlendirir.
Kalp krizi riskini önler.
Alzheimer'dan korur.
Kemikleri güçlendirir.
Zihin yorgunluğunu giderir.
Kanserle savaşır.
Kan şekerini düzenler.
Kilo vermeye yardım eder.
Tansiyonu düşürür.
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