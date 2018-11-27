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  • Son Güncelleme: 27.11.2018 20:33

'den son dakika yağış uyarısı geldi! 'da ve yurt genelinde hava nasıl olacak yağış var mı? İşte Meteoroloji'den son raporu...

nu merak eden vatandaşlar için son dakika yağış uyarısı yaptı! 'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın ( 28 Kasım ) yağış var mı? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri...



Meteoroloji hava durumunu araştıran vatandaşlar için bir uyarı yayınladı! Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre hava nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da ve yurt genelinde hava nasıl olacak? 28 Kasım yağış var mı? İşte son dakika hava durumu bilgileri...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da halen güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette esen rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğuya dönerek kuvvetini artıracağı belirtildi.

Çanakkale'nin kuzey ve batısı ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ve perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde eseceği aktarılan açıklamada, yarın öğleden sonra kuvvetini artıracak olan rüzgarın Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8, zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.

Ege Denizi'ndeki fırtınanın cuma akşamına kadar etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, çatıların uçma, ağaç ve direklerin devrilme riskine ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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