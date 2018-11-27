Kanserin doğal ilacı zerdeçal-karabiber

Kansersiz bir hayatın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canfeza Sezgin, kanserle mücadelede bitkilerin önemine değiniyor. Hangi bitkinin, hangi kansere iyi geldiğini şöyle sıralıyor:
BİBERİYE: Akciğer, kalın bağırsak, meme kanseri.
EKİNEZYA: Bağırsak kanseri.
ÇÖREK OTU: Akciğer, kalınbağırsak, karaciğer, pankreas, prostat, yumuşak doku kanserleri.
DEVEDIKENİ: Kalın bağırsak, prostat kanseri.
ISIRGANOTU: Prostat kanseri...
ZERDEÇAL: Kalın bağırsak, meme, mide, pankreas ve rahim ağzı kanserinde etkilidir. Özellikle zerdeçal, karabiber, tarçın karışımı meme kanseriyle mücadelede tümörlü hücrelerin küçülmesini sağlar.
ARI POLENİ: Akciğer, beyin, bağırsak, meme, prostat kanseri.
BİBERİYE: Akciğer, kalın bağırsak, meme kanseri.
EKİNEZYA: Bağırsak kanseri.
ÇÖREK OTU: Akciğer, kalınbağırsak, karaciğer, pankreas, prostat, yumuşak doku kanserleri.
DEVEDIKENİ: Kalın bağırsak, prostat kanseri.
ISIRGANOTU: Prostat kanseri...
ZERDEÇAL: Kalın bağırsak, meme, mide, pankreas ve rahim ağzı kanserinde etkilidir. Özellikle zerdeçal, karabiber, tarçın karışımı meme kanseriyle mücadelede tümörlü hücrelerin küçülmesini sağlar.
ARI POLENİ: Akciğer, beyin, bağırsak, meme, prostat kanseri.
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