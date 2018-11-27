Hadi ipucu sorusu ve joker kodu belli oldu. Bugün 2030'da yapılacak yarışma öncesi ipucu sorusu ve joker kodu merak ediliyordu. Hadi'de bu akşam Müzik Gecesi olacak. Joker Kodu ise Fizy'den geliyor. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Fizy Müzik Gecesi bu akşam 20.30'da.Ödül fizy'den 30 bin TL. Joker kodları alındığına göre ipucumuz da fizy'den geliyor. Bu akşamın ipucu için sadece fizy'nin "Sevgiliye İsyan" listesindeki 8. şarkıyı not etmen yeterli.' denildi. Peki, 'Sevgiliyi İsyan' listesindeki 8.şarkı nedir? İşte 27 Kasım 20.30 Hadi ipucu sorusu ve joker kodu.

HADİ İPUCU SORUSU (27 KASIM 2018)

Soru: 'Sevgiliye İsyan' listesindeki 8.şarkı nedir?

Cevap: Alişan / İlahi Adalet

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi fizy Müzik Gecesi ile bu akşam 20:30'da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL! 30.000 TL ödüle 30.000 joker fizy uygulamasında Joker kazanmak için hemen fizy'e git, 30.000 jokerden birini kap! Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

O zaman Hadi.