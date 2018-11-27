Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan, nefes alıp verirken göğüten gelen ıslık sesinin KOAH belirtisi olduğunu söylüyor. Tedavide sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. "Grip ve zatürre aşısı olunmalı" diyor.
- Yaşam
- 27.11.2018
- Gazete
Göğüste ıslık sesi koah belirtisi
- Kış Uykusu filminde Haluk Bilginer'in oynadığı karakter kimdir?
- Bursa'da tapu müdürlüğü önünde dehşet
- İstanbul'da kar sürprizi! Okullar tatil olacak mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.