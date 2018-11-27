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Göğüste ıslık sesi belirtisi

Göğüste ıslık sesi koah belirtisi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan, nefes alıp verirken göğüten gelen ıslık sesinin KOAH belirtisi olduğunu söylüyor. Tedavide sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. "Grip ve zatürre aşısı olunmalı" diyor.

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