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Andropoz erkeklerin menopozu

Erkeklerde testosteron hormonunun azalması, andropoza neden oluyor. ı bitiren bu hastalık artık 50 yaşında görülüyor.

Andropoz erkeklerin menopozu
Kadın ve erkeklerde ilerleyen yaş, hormonları olumsuz etkiliyor. Östrojen hormonunun azalması, kadınlarda menopoza neden oluyor. Erkeklerde ise 60'lı yaşlardan sonra testosteron hormonundaki düşüş, 'andropozu' getiriyor. Bu dönemde erkekler tıpkı menopoz dönemindeki kadınlar gibi cinsel isteksizlik, cinsel hayatta başarısızlık gibi sorunlar yaşıyor. Son yıllarda beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve çok farklı kimya- sallara maruz kalınması da andropozun görülme yaşını erkene çekiyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.
Dr. Evren Işık, andropozun 60'lı yaşlardan 45-50'li yaşlara düştüğüne dikkat çekiyor...

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