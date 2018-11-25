Bugünkü
Takvim

Çarşıdan aldım 1 tane faydası binlerce

Çarşıdan aldım 1 tane faydası binlerce
NAR, sağlığa göz kırpıyor. İçerisindeki onlarca minik tanesi ile bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, bu mucize meyveninfaydalarını sıralıyor...

KALP DOSTU: hastalıklarından Alzheimer'a, den TİP 2 diyabete kadar birçok hastalıktan .
KANSERDEN KORUR: Özellikle meme, kolon ve prostat kanserlerine savaş açar.
HAFIZA DOSTU: 'nin araştırmasına göre düzeni olarak tüketmek Alzheimer'dan korur.
GENÇLEŞTİRİR: A vitamini zengini nar, hem vücutta hem ciltte yaşlanmayı geciktirir.
SPERM KALİTESINI ARTIRIR: Sakinleştiren nar, sperm yoğunluğunu ve hareketliliğini artırır.
KİLOLARI KORUR: Hem gözü hem karnı doyuran nar, bağırsakları güçlendirir.
ENERJİ VERİR: Fiziksel performansı artırır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriÇarşıdan aldım 1 tane faydası binlerce
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar