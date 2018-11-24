Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nde şiirler okunur, mesajlar paylaşılır. Sizde öğretmeninizi onurlandırmak ve mutlu etmek adına güzel bir mesaj aylaşmak ister misiniz? O zaman sizler için hazırladığımız en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını inceleyebilirisiniz. İşte en çok paylaşılan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!