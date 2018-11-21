Büyükada'nın eşsiz köşklerinden biri olan 'Beyaz Köşk' satışa çıktı... Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyükada'ya her gittiğinde mutlaka Türk kahvesini yudumladığı köşk satışa çıkar çıkmaz birçok kişinin ilgisini çekti. Bin 300 metrekare arsa üzerindeki 4 katlı köşkün kullanım alanı 690 metrekare. 1800'lü yılarda yapılan ve 4. sahibinden satışa çıkan köşkün iç dekorasyon ve ahşap işçiliğinin de Macaristan-Romanya'dan getirilen özel malzemelerle yapıldığı belirtildi. Hatta o dönemdeki en iyi mimarların bu özel köşkte çalıştığı da iddia edildi. Köşkün restorasyonu için de mimarların Osmanlıca hazırladığı dosyaların olduğuna da dikkat çekildi. Bu dosyalar da yeni sahibine teslim edilecek. Yurt dışından Türkiye'ye gelen çok önemli misafirlerin de geçmişte kaldığı bu çok özel köşk için talep edilen 16 milyon Türk liranın son derece normal olduğu öğrenildi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören köşkle ilgili yorumlar şöyle:
Birkaç sefer önünden geçmiştim. Gerçekten çok özel.
Atatürk'ün kahve içtiği köşkün sahibi olmak isterdim.
Kesinlikle özel bir mimarisi var.
Büyükada'nın en özel birkaç tarihi yapısından biri.
O köşkte evlenmek istemiştim ama olmadı
Atatürk'ün de köşkte kahve içmesi, bu özel yapının değerini daha da arttırıyor.
Birkaç sefer önünden geçmiştim. Gerçekten çok özel.
Atatürk'ün kahve içtiği köşkün sahibi olmak isterdim.
Kesinlikle özel bir mimarisi var.
Büyükada'nın en özel birkaç tarihi yapısından biri.
O köşkte evlenmek istemiştim ama olmadı
Atatürk'ün de köşkte kahve içmesi, bu özel yapının değerini daha da arttırıyor.
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