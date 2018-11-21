eşsiz köşklerindenbiri olan 'BeyazKöşk' satışa çıktı...ünyaher gittiğinde mutlaka Türkkahvesini yudumladığıköşk satışa çıkar çıkmazbirçok kişinin ilgisini çekti.1800'lüyılarda yapılan ve 4.sahibinden satışa çıkanköşkün iç dekorasyonve ahşap işçiliğinin dedangetirilen özel malzemelerleyapıldığı belirtildi. Hattao dönemdeki en iyimimarların bu özel köşkteçalıştığı da iddia edildi.Köşkün restorasyonu içinde mimarlarınhazırladığı dosyalarınolduğuna da dikkat çekildi.Bu dosyalar da yeni sahibineteslim edilecek. Yurtdışındanye gelençok önemli misafirlerin degeçmişte kaldığı bu çoközel köşk için talep edilenson derece normal olduğuöğrenildi. Sosyal medyadada büyük ilgi gören köşkleilgili yorumlarşöyle:Birkaç sefer önünden geçmiştim. Gerçekten çok özel.Kesinlikle özel bir mimarisi var.O köşkte evlenmek istemiştim ama olmadıAtatürk'ün de köşkte kahve içmesi, bu özel yapının değerini daha da arttırıyor.