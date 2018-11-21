Kansızlığa bir kaşık tahin pekmez

Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, soğuğa hassasiyet...
Tüm bunlar, son dönemde sıkça rastlanan demir eksikliği anemisinin belirtilerini oluşturuyor. Bu hastalık, halen dünyada en sık görülen beslenme bozukluğu rahatsızlıklarının başında geliyor. Çocukları olduğu kadar yetişkinleri de olumsuz etkileyen demir eksikliği, birçok sağlık sorununa davetiye çıkartıyor. Dr. Neslihan Korkmaz, demir eksikliğine karşı önerilerini sıralıyor...
Tüm bunlar, son dönemde sıkça rastlanan demir eksikliği anemisinin belirtilerini oluşturuyor. Bu hastalık, halen dünyada en sık görülen beslenme bozukluğu rahatsızlıklarının başında geliyor. Çocukları olduğu kadar yetişkinleri de olumsuz etkileyen demir eksikliği, birçok sağlık sorununa davetiye çıkartıyor. Dr. Neslihan Korkmaz, demir eksikliğine karşı önerilerini sıralıyor...
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