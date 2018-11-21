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Kansızlığa bir kaşık tahin pekmez

eksikliği anemisi, kalbi ve beyni bitiriyor. Doğal bir ilaç olan tahin pekmez ise bu hastalığa savaş açıyor, güç veriyor...

Kansızlığa bir kaşık tahin pekmez
Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, soğuğa hassasiyet...
Tüm bunlar, son dönemde sıkça rastlanan demir eksikliği anemisinin belirtilerini oluşturuyor. Bu hastalık, halen dünyada en sık görülen beslenme bozukluğu rahatsızlıklarının başında geliyor. Çocukları olduğu kadar yetişkinleri de olumsuz etkileyen demir eksikliği, birçok sağlık sorununa davetiye çıkartıyor. Dr. Neslihan Korkmaz, demir eksikliğine karşı önerilerini sıralıyor...

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