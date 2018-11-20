"Gratis Bilgi Güncelleme" çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte "Gratis Bilgi Güncelleme" çekilişi asil ve yedek talihlileri...
Gratis sonuçları şu not ile duyurdu:
Bu kampanya MPI'nin 21.09.2018 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.9487 sayılı izniyle düzenlenmistir.
14.11.2018 tarihinde yapılan çekilise 142.543 katılım gerçeklesmistir. Ikramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 05.12.2018 tarihine kadar; yedek talihlilerin 20.12.2018 tarihine kadar kimlik ve iletisim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah.
Bayrak Sok.No:4-A Beyoglu-Istanbul adresine sahsen basvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar basvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Gratis Iç ve Dıs Ticaret A.S. sorumlu degildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan teblig için yeterlidir. Ikramiye son teslim tarihi 31.12.2018'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere;
Veraset ve Intikal Vergisi ile diger vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yasından küçükler katılamaz, katılmıs ve kazanmıs olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
İşte "Gratis Bilgi Güncelleme" çekilişi asil ve yedek talihlileri...
Gratis sonuçları şu not ile duyurdu:
Bu kampanya MPI'nin 21.09.2018 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.9487 sayılı izniyle düzenlenmistir.
14.11.2018 tarihinde yapılan çekilise 142.543 katılım gerçeklesmistir. Ikramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 05.12.2018 tarihine kadar; yedek talihlilerin 20.12.2018 tarihine kadar kimlik ve iletisim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah.
Bayrak Sok.No:4-A Beyoglu-Istanbul adresine sahsen basvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar basvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Gratis Iç ve Dıs Ticaret A.S. sorumlu degildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan teblig için yeterlidir. Ikramiye son teslim tarihi 31.12.2018'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere;
Veraset ve Intikal Vergisi ile diger vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yasından küçükler katılamaz, katılmıs ve kazanmıs olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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