Bugünkü
Takvim

'nın ablası

Çukurca'nın ablası
'nin İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde 5 aydır komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu (26), sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutuyor.



Mesai sonrası ise öğrencilere kick-boks eğitimi veriyor. Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriÇukurca'nın ablası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar