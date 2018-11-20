Çukurca'nın ablası

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde 5 aydır komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu (26), sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutuyor.
Mesai sonrası ise öğrencilere kick-boks eğitimi veriyor. Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Mesai sonrası ise öğrencilere kick-boks eğitimi veriyor. Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
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