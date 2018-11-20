An'ah'tar!

Eğlenceden dönen genç kız, akılalmaz bir yöntem denedi. Balkondan eve girmek istedi. Metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Arkadaşı Oğuz G. ile eve giden Buse Kurt (21), anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşinin kapıyı açmasını bekledi. Ancak küçük kız uyanmadı. Buse, merdiven boşluğundaki camdan evin balkonuna geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybedip 7'nci kattan beton zemine çakıldı. Apartman sakinleri aşağıya baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, daire paspasının altında anahtar buldu. Arkadaşı Oğuz G.'nin de ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Murat KARAMAN
Murat KARAMAN
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