Bugünkü
Takvim

An'ah'tar!

’da , balkondan eve girmeye çalıştı. 7’nci kattan yere çakıldı. ise paspasın altında çıktı.

An'ah'tar!
Eğlenceden dönen , akılalmaz bir yöntem denedi. Balkondan eve girmek istedi. Metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay dün 'da meydana geldi. Arkadaşı Oğuz G. ile eve giden Buse Kurt (21), ını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşinin kapıyı açmasını bekledi. Ancak küçük kız uyanmadı. Buse, merdiven boşluğundaki camdan evin balkonuna geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybedip 7'nci kattan beton zemine çakıldı. Apartman sakinleri aşağıya baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, daire paspasının altında anahtar buldu. Arkadaşı Oğuz G.'nin de ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAn'ah'tar!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar