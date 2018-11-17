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  • 17.11.2018 15:15

hangi gün? 2018 ? ve önemi! ve ibadetleri

Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum günü olan için geri sayım başladı. Peki, ? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandili ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

Mevlit; Mevlid, doğum zamanı demektir. Hicri Takvime göre Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (S.A.V) doğduğu geceyi içinde barındıran bir gecedir. Peki, Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandiliile ilgili tüm ayrıntılar...

2018 yılında Mevlid Kandili 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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