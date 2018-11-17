Kahve unutturmaz

Sohbete, kitaba hatta ders aralarına eşlik eden kahve, şifa dağıtıyor. Kokusuyla bile mutluluk veren bu içecek, antioksidan içeriği ile hastalıklara savaş açıyor. Seul Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kahveyi koklamak bile stresi önlüyor. Beyin hücrelerini kuvvetlendiren kahve, Parkinson ve Alzheimer'ı engelliyor. Karaciğeri güçlendiriyor. Diyabetten koruyor.
- Yaşam
- 17.11.2018
- Gazete
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