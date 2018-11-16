Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: "Eşim tatmin olmuyor..." Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

İlişkimizde sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim bozuluyor.

Benim durumum erken boşalma sayılır mı?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde.

Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.

Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır.

İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.

Ruhunu da okşayın...