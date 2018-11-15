Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

Nafiz Bey, 3 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım.
Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar ve haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar ve haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
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