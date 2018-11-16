Küçük oğlu bu hale getirdi! Annenin en acı anı

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Mustafa D., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı.
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