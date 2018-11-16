Küçük oğlu bu hale getirdi! Annenin en acı anı Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mustafa D. (26), iddiaya göre, kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran ağabeyi Hüseyin D.’yi (29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Mustafa D., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı. HABERİN DEVAMI

1

2

3

60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER